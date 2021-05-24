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Sorgun Lige katılmama kararı aldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, yeni sezonda lige katılmama kararı aldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:22
Sorgun Lige katılmama kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde Haziran ayı sonrasında Bölgesel Amatör Ligi başlamasının planlandığı, hızlandırılmış olarak oynanacak olan lige ise isteyen takımın katılıp, istemeyen takımın ise katılmayacağı, lige katılmayan takımların ise küme düşürülmeyeceği yönündeki açıklamaların ardından Sorgun Belediyespor lige katılmama kararı aldı. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, yaptığı açıklamada TFF 10 Mayıs 2021 tarihinde bir açıklama yayınlayarak, 2020-2021 sezonunun seyircisiz sıkıştırılmış bir takvimle oynatılacağı katılacak takımların her maç öncesi zorunlu Covit testine tabi olacaklarını, tüm bu şartlar sağlansa bile ligin oynanabilmesinin ancak, İlgili devlet kurum ve  kuruluşlarının, TFF Yönetim Kurulunun, Sağlık Kurulunun onayı ile mümkün olacağı belirtildiğini hatırlattı. Kulüplere, bu sezonun sadece katılmak isteyen takımlarla oynanacağı, katılmayan takımların hiç bir hak kaybına uğramadan 2021-2022 sezonunda BAL’da devam edebileceklerinin güvencesinin de verildiğini söyleyen Gül, ‘’Kulübümüz bu şartları, Belediye Başkanımız ve teknik ekibimizin katılımı ile ayrıntılı olarak değerlendirmiştir. Seyircisiz, sıkıştırılmış, Covit tehdidi altındaki bir sezona katılmama kararı alınmış olup gerekli evraklar TFF’ye iletilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur’’ dedi.

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