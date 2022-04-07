Sorgun lige katılmama kararı aldı

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, yeni sezonda Voleybol takımlarının lige katılmayacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Gül yaptığı açıklamada Voleybol takımlarının üç sezondur başarı ile sürdürdüğü Efeler Ligi serüvenini maddi imkansızlıklar nedeni ile sona erdirme kararı aldıklarını söyledi. Yollarına İkinci Ligde Sorgunlu çocuklar ile sahada olacaklarını genç bir kadro ile devam edeceklerini dile getiren Gül, ‘’Bu süreçte bize destek veren sponsorlarımıza, yaz kış demeden her maçımıza gelip salonda takımı destekleyen vefalı taraftarlarımıza, maddi manevi desteğini hiç eksik etmeyen Erkut Ekinci başkanımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi.