Sorgun lige hazır!

Sentetik çim olan saha zemininin yenilendi. Sezon öncesinde tüm eksikliklerin giderilerek, ilçeyi temsil eden iki futbol takımının da maçlarını artık kendi sahalarında oynayabileceği belirtildi. 4 yıl önce yapımına başlanan ancak yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle inşaat yarım kaldı. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığından gelen heyet statta incelemelerde bulundu. Belirlenen eksikliklerin giderilip, hizmete açılabilmesi için geçen yıl yeniden ihale yapıldı. Sentetik çim, çevre düzenlemesi, çevre istinat duvarı, kale arkası duvarları, yürüyüş ve koşu pistine yönelik çalışmalar ile 3 bin 600 seyirci kapasiteli, batı cephesi tribünleri altında soyunma ve hakem odaları, doğu cephesi tribünleri altında idari büroların olduğu stadın tribünleri çelik konstrüksiyon yapıldı. İhale şartnamesine göre 2018 yılı başında stat inşaatının tamamlanarak, hizmete açılması öngörüldü. Ancak, yüklenici firma çalışmalarını belirlenen süreden önce tamamladı. Stadın yeni sezona yetiştirilmesi amacıyla hız verilen çalışmalar da bitirilerek, son rötuşlar yapılmaya başlandı. İlçeyi Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde temsil eden Sorgun Belediyespor ve Sorgun Gençlikspor takımlarının en geç önümüzdeki ay başlarında başlayacak olan maçlarını kendi sahasında oynayabileceği kaydedildi.