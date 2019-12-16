Sorgun liderin havasını aldı

Ligin ilk yarısının son haftasında İçel İdmanyurdu’nu konuk eden Sorgun Belediyespor müsabakanın ilk yarısında rakibine oranla tutuk bir oyun ortaya koydu. 13’üncü dakikada İçel İdmanyurdu atağında Mehmet Şükrü ceza sahasına girdi, ortası kaleci İbrahim’de kaldı. 15’inci dakikada Onur’un şutu Sorgun Belediyespor’un yan ağlarında kaldı. 17’inci dakikada konuk ekip kontra atağında Mahmut topla birlikte ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda İbrahim yatarak topa sahip oldu. 29’uncu dakikada Sorgun Belediyespor ilk atağını geliştirdi, ceza sahasının sol köşesinde yapılan faulü Abdulkadir kullandı, defans topa uzaklaştırdı. 35’inci dakikada konuk takım atağında Fazlı topla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan gönderdiği şut yan ağlarda kaldı. 40’ıncı dakikada Sorgun Belediyespor ceza sahası sol köşesinden serbest vuruş kazandı, Abdulkadir’in şutu kaleci Sertaç’ta kaldı. müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarının ilk düdüğü ile birlikte konuk ekip ataklarını yoğunlaştırmaya başladı. Fazlı sağdan ceza sahasına girdi kale içerisine yerden ortasını yaptı, kaleci İbrahim uzanarak son anda topu kornere çeldi. 48’inci dakikada İçel defansı topla çıkarken, Sorgun Belediyesporlu oyuncuların presi sonucunda topu kaybettiler, ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yiğit, topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 56’ıncı dakikada gelişen İçel atağında, Fazlı bir kez daha topla ceza sahasına girdi, meşin yuvarlağı köşeye gönderdi, İbrahim topu güçlükle kornere çeldi. 66’ıncı dakikada İçel defansının kaybettiği topla buluşan Atakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak iki direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0. 70’inci dakikada Abdullah soldan ortaladı, Ertuğrul’un kafa şutunda top bir kez daha filelerle buluştu: 3-0. 81’inci dakikada İçel defansının kaybettiği topu yakalayan Atakan, topu kaleye gönderdi, kaleci güçlükle kornere çeldi. 87’inci dakikada gelişen İçel atağında Mehmet Şükrü ceza sahasına girdi, bu oyuncunun şutunu kaleci İbrahim son anda köşeden çıkardı. Müsabakanın uzatma dakikalarında sahada gerilen futbolculardan Sorgun Belediyespor’dan Abdulkadir, İçel İdmanyurdu’ndan da Hurşit kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 18’e yükseltirken, Sorgun’a lider gelen İçel İdmanyurdu ise aldığı bu mağlubiyet ile 30 puanda kalırken, puan cetvelinde de ikinci sıraya geriledi.