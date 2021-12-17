Sorgun lideri gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü Ankara TKİspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde sürdürüyor. Sorgun ilçe stadında çalışan sarı siyahlı ekip lider Ankara TKİspor’u yenerek zirvenin yeni sahibi olmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Pazar günü kendi sahalarında lider Ankara TKİspor’u konuk edeceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara temsilcisi karşısında hedeflerinin üç puan olduğunu dile getiren Demirbilek, ‘’Pazar günü taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndermek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara TKİspor’u Sorgun’dan mağlup bir şekilde evine gönderirsek zirvenin yeni sahibi biz oluruz. Yozgatspor’da zirvenin bir diğer ortağı Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek. Hem Yozgatspor hem de biz sahadan üç puan ile ayrılırsak zirvenin yeni sahiplerin Yozgat’ın takımları olur. Beni güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Bu sezon kendi sahamızda hiç galibiyetimiz yok. Taraftarımıza Sorgun’da galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz. İnşallah Ankara TKİspor karşısında şeytanın bacağını kırarız ve kendi sahamızda da ilk galibiyetimizi alırız’’ dedi.