Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93297
ALTIN
210.011
DOLAR
5.3165
STERLİN
6.8758
EURO
6.0196

Sorgun lideri bekliyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği lider Palandöken Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Sorgun lideri bekliyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği lider Palandöken Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

16 Kasım 2018 Cuma 06:39
12 Okunma
Sorgun lideri bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da lider Palandöken Belediyespor’u konuk edeceklerini söyledi. Ligdeki en zor müsabakalarından birine çıkacaklarını dile getiren Terzi, ‘’Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Palandöken Belediyespor karşısında iyi bir oyun sergileyip sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olmak istiyoruz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularımız moral ve motivasyon açısından çok iyi durumdalar. Lideri kendi evimizde yenerek şampiyonluk yolunda altın değerinde puan almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Ben oyuncularıma güveniyorum, bize güvenenlerin de o güvencini boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Çok zor geçecek bir müsabaka ama biz Sorgun Belediyespor olarak bütün zorlukların altından kalkabilecek bir takımız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Lideri Bekliyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Engellilerden davet
Engellilerden davet
Kros müsabakaları tamamlandı
Kros müsabakaları tamamlandı
ZiRVEDEKiLERiN YOZGAT BULUŞMASI
ZiRVEDEKiLERiN YOZGAT BULUŞMASI
Engellilerde Lig heyecanı
Engellilerde Lig heyecanı
Halı Saha tamam
Halı Saha tamam
Kızlar istim üzerinde
Kızlar istim üzerinde

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim