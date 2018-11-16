Sorgun lideri bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da lider Palandöken Belediyespor’u konuk edeceklerini söyledi. Ligdeki en zor müsabakalarından birine çıkacaklarını dile getiren Terzi, ‘’Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Palandöken Belediyespor karşısında iyi bir oyun sergileyip sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olmak istiyoruz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularımız moral ve motivasyon açısından çok iyi durumdalar. Lideri kendi evimizde yenerek şampiyonluk yolunda altın değerinde puan almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Ben oyuncularıma güveniyorum, bize güvenenlerin de o güvencini boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Çok zor geçecek bir müsabaka ama biz Sorgun Belediyespor olarak bütün zorlukların altından kalkabilecek bir takımız’’ dedi.