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SORGUN LiDERE PATLADI

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bu sezon ilk defa üç puan ile tanıştı.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:47
SORGUN LiDERE PATLADI

Dün Sorgun Spor Salon’unda konuk ettiği lider Halkbank takımını 3-1 mağlup eden sarı siyahlı ekip, 3 haftalık mağlubiyet serisine de son verdi. Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Halkbank oldu. İlk seti 25-23 kazanan Halkbank takımı karşısında toparlanan Sorgun Belediyespor, oyuna ağırlığını koydu ve ikinci seti 25-19 kazandı. Başa baş geçen üçüncü sette de rakibine puan şansı vermeyen Sorgun Belediyespor bu seti de 25-23 kazandı. Dördüncü sette ise rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-18 müsabakayı ise 3-1 kazanarak bu sezon galibiyet ile tanıştı. 

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SORGUN LiDERE PATLADI
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