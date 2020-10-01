SORGUN LiDERE PATLADI

Dün Sorgun Spor Salon’unda konuk ettiği lider Halkbank takımını 3-1 mağlup eden sarı siyahlı ekip, 3 haftalık mağlubiyet serisine de son verdi. Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Halkbank oldu. İlk seti 25-23 kazanan Halkbank takımı karşısında toparlanan Sorgun Belediyespor, oyuna ağırlığını koydu ve ikinci seti 25-19 kazandı. Başa baş geçen üçüncü sette de rakibine puan şansı vermeyen Sorgun Belediyespor bu seti de 25-23 kazandı. Dördüncü sette ise rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-18 müsabakayı ise 3-1 kazanarak bu sezon galibiyet ile tanıştı.