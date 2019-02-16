Sorgun lidere konuk oluyor

Bugün Sorgun’da yapacağı tek antrenmanın ardından Erzurum’a hareket edecek olan sarı siyahlı ekip, Erzurum’da kampa girerek maç saatini bekleyecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, yarın deplasmanda ligin en güçlü takımlarından biri olan lider Palandöken Belediyespor ile oynayacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Şahin, ‘’Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz rakibimiz karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Rakibimiz güçlü ve ligin lideri ancak biz de onu yenebilecek güce sahibiz ve rakibimizden rövanşı alacağımıza inanıyoruz’’ dedi.