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Sorgun lidere konuk oluyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda lider Palandöken Belediyespor’un konuğu olacak.

Sorgun lidere konuk oluyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda lider Palandöken Belediyespor’un konuğu olacak.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Sorgun lidere konuk oluyor

Bugün Sorgun’da yapacağı tek antrenmanın ardından Erzurum’a hareket edecek olan sarı siyahlı ekip, Erzurum’da kampa girerek maç saatini bekleyecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, yarın deplasmanda ligin en güçlü takımlarından biri olan lider Palandöken Belediyespor ile oynayacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Şahin, ‘’Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz rakibimiz karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Rakibimiz güçlü ve ligin lideri ancak biz de onu yenebilecek güce sahibiz ve rakibimizden rövanşı alacağımıza inanıyoruz’’ dedi. 

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