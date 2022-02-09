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Sorgun lidere bileniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü deplasmanda lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:18
Sorgun lidere bileniyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Pazar günü deplasmanda lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara temsilcisi karşısında mutlaka galip gelmeleri gerektiğine vurgu yapan Demirbilek, ‘’Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabaka bizim zirve yarışında var olma müsabakamız olacak. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenmemiz durumunda tekrardan zirve yarışının içerisine dahil oluruz. Bunun için Cumartesi gününe kadar Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız. Rakibimizi deplasmanda yenmekten başka çaremiz yok. Bu hafta Ankara TKİspor ile oynadıkları müsabakada puan kaybeden Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında biz de galip gelirsek altın değerindeki üç puanı hanemize yazdırmış olacağız’’ dedi.

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