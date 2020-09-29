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Sorgun lidere bileniyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın Halk Bank takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

29 Eylül 2020 Salı 00:56
Sorgun lidere bileniyor

Hafta sonu deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşı karşıya gelen ve rakibine 3-2 mağlup olan sarı siyahlı ekip kötü gidişata dur demek istiyor. Yarın saat 16.00’da Sorgun Spor Salon’unda Halk Bankasını konuk edecek olan Sorgun Belediyespor haftayı lider kapatan rakibini Sorgun’dan puansız göndermek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda oynadıkları İnegöl Belediyespor karşısında şansız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşında iyi mücadele etmelerine karşılık bir puan ile yetindiklerini dile getiren Aksoy, ‘’İnegöl Belediyespor karşısında galip gelebilirdik ancak olmadı. Ama bu müsabaka geride kaldı ve şu anda tamamen yarın konuk edeceğimiz Halk Bank ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Haftayı lider kapatan güçlü rakibimiz karşısında iyi bir mücadele sergileyip üç puanı kapmak istiyoruz. Halk Bank takımı karışında alacağımız puanlar ile de kötü gidişata bir dur deyip çıkış yakalamayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Lidere Bileniyor
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