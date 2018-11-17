Sorgun lider karşısında

Bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 15.00’da lider Palandöken Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip, kendi evinde lideri yenerek şampiyonluk yolunda altın değerindeki puanları hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, lider ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını söyledi. Çok zor geçecek olan müsabakadan saha avantajlarını da kullanarak zaferle ayrılmak istediklerini vurgulayan Terzi, ‘’İyi bir ekibimiz var ve ligde şansız iki mağlubiyet aldık. Ancak geçen hafta oynadığımız müsabaka ile takımımız tekrar toparlandı ve kendimize geldik. Lider Palandöken karşısında iyi bir oyun ile galip gelmek ve bir seri yakalamak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Rakibimiz için çok iyi hazırlandık ve güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum’’ dedi.