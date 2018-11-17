Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898

Sorgun lider karşısında

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği lider Palandöken Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekliyor.

Sorgun lider karşısında

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği lider Palandöken Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekliyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:04
11 Okunma
Sorgun lider karşısında

Bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 15.00’da lider Palandöken Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip, kendi evinde lideri yenerek şampiyonluk yolunda altın değerindeki puanları hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, lider ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını söyledi. Çok zor geçecek olan müsabakadan saha avantajlarını da kullanarak zaferle ayrılmak istediklerini vurgulayan Terzi, ‘’İyi bir ekibimiz var ve ligde şansız iki mağlubiyet aldık. Ancak geçen hafta oynadığımız müsabaka ile takımımız tekrar toparlandı ve kendimize geldik. Lider Palandöken karşısında iyi bir oyun ile galip gelmek ve bir seri yakalamak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Rakibimiz için çok iyi hazırlandık ve güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Lider Karşısında
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Minik yetenekler keşfediliyor
Minik yetenekler keşfediliyor
SPOR DOLU HAFTA SONU
SPOR DOLU HAFTA SONU
Sorgun takımları karşı karşıya
Sorgun takımları karşı karşıya
Bozok’ta tek düşünce galibiyet
Bozok’ta tek düşünce galibiyet
Kızlar hazır
Kızlar hazır
Yozgatspor’un konuğu Havza
Yozgatspor’un konuğu Havza

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim