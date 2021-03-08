Sorgun kupadan elendi

Galatasaray, Halkbank ve Haliliye Belediyespor takımlarının yer aldığı grupta mücadele eden Sorgun Belediyesipor 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak grubu üçüncü sırada tamamladı ve kupaya veda etti. Ankara Başkent Voleybol salonunda oynanan müsabakaların ilk gününde sarı siyahlı ekip Haliliye Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 3-0 mağlup eden sarı siyahlı ekip ilk gün müsabakaları sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakaların ikinci gününde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor Galatasaray karşısında iyi mücadele etmesine karşılık istediği skoru elde edemeyince sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabakaların sonun gününde ise Halkbank takımı ile karşı karşıya gelen sarı siyahlılar güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayınca rakibine 3-0 mağlup oldu ve kupadan elenen taraf oldu. Grubu lider tamamlayan Halkbank takımı ile ikinci sıradaki Galatasaray bir üst tura çıkan takımlar oldu.