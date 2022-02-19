Sorgun kritik virajda

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet ile tanışmayan sarı siyahlı ekip rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Ligin ikinci yarısına Osmancık Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan sarı siyahlı ekip geçtiğimiz hafta ise lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile berabere kalarak bir puana razı olmuştu. Yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak Mucur Yabanlıspor’u yenmek isteyen Sorgun Belediyespor, bu gün Sorgun Stadında son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın kendi sahalarında Mucur Yabanlıspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında kaybettiği puanları Mucur Yabanlıspor’u yenerek telafi etmek istediklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenip hem moral bulmayı amaçlıyoruz, hem de çıkış yakalamayı. Yarın Mucur Yabanlıspor karşısında sahadan galibiyet ile ayrılmaktan başka şansımız bulunmuyor’’ dedi.