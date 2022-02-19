Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun kritik virajda

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın Sorgun stadında saat 14.00’da Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:01
Sorgun kritik virajda

 Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet ile tanışmayan sarı siyahlı ekip rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Ligin ikinci yarısına Osmancık Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan sarı siyahlı ekip geçtiğimiz hafta ise lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile berabere kalarak bir puana razı olmuştu. Yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak Mucur Yabanlıspor’u yenmek isteyen Sorgun Belediyespor, bu gün Sorgun Stadında son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın kendi sahalarında Mucur Yabanlıspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında kaybettiği puanları Mucur Yabanlıspor’u yenerek telafi etmek istediklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenip hem moral bulmayı amaçlıyoruz, hem de çıkış yakalamayı. Yarın Mucur Yabanlıspor karşısında sahadan galibiyet ile ayrılmaktan başka şansımız bulunmuyor’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Kritik VirajdaIlerigazetesişubatCumartesi2022YozgatSorgunSporTotoBölgeselAmatörLigMücadeleMüsabakaMaçFutbolSorgun BelediyesporSorgun StadıMucur Yabanlıspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Kızıltepespor’u konuk ediyor
Yeni Kızıltepespor’u konuk ediyor
Çayıralan için zor müsabaka
Çayıralan için zor müsabaka
Takımlarımız çıkış peşinde
Takımlarımız çıkış peşinde
Belediye seriyi bozmayacak
Belediye seriyi bozmayacak
Kızlar Sivas’ta
Kızlar Sivas’ta
Çağan’dan destek
Çağan’dan destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim