Sorgun kritik dönemeçte

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor’u yenerek altın değerinde puan kazandıklarını söyledi.

Bu galibiyetin anlam kazanması için Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oynayacakları müsabakayı mutlak suretle kazanmaları gerektiğine vurgu yapan Arslan,

‘’Ligde Play-Off’ları garantileyip ligin son haftasında oynayacağımız Sungurlu Belediyespor müsabakasına rahat bir şekilde çıkmamız açısından Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Bu müsabakayı her ne şekilde olursa olsun kazanıp Play-Off’ları garantilemek istiyoruz. Bu hafta bir haftada iki müsabaka oynayacağız. Ligin bitimine iki hafta kala Pazar günü deplasmanda Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oynayacağız hemen ardından Çarşamba günü ise ligdeki son müsabakamız olan Sungurlu Belediyespor maçına çıkacağız. Bu iki müsabakaya da çok iyi hazırlanıp en azından iki maçtan bir galibiyet çıkarmamız gerekiyor’’ dedi.