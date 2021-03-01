Sorgun kötü bitirdi

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada ilk sette üstünlüğünü ortaya koyan sarı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında birinci seti 19-25 önde tamamlayarak skoru 1-0’a getirdi. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan ve rakibi karşısında çok iyi mücadelen eden sarı siyahlı ekip ikinci seti de 16-25 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette ise oyuna ortak olan ev sahibi Altekmaspor toparlanarak Sorgun Belediyespor’a üstünlüğünü kabul ettirdi. Üçüncü seti 25-15 kazanan Altekmaspor skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette de üstünlüğünü devam ettiren Altekmaspor bu seti de 25-19 önde tamamlayarak skoru 2-2’ye taşıdı. Müsabakanın son setinde de üstün bir oyun ortaya koyan Altekmaspor bu seti de 15-7 müsabakayı ise 3-2 kazanmasını bildi. İzmir Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı Hakkı Demiralay, Pınar Elma hakem ikilisi yönetti. Altekmaspor’da Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Daniel, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Emir Pınar, Kaan Gürbüz, Berkant Mit, Muhammet Kaya takımda yer alırken, Sorgun Belediyespor’da ise Hüseyin Koç, Zakharov, Ahmet Samet Baltacı, Abreu, Cirovic, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Mesut Akman, Pavlovic, Burhan Zorluer mücadele etti.