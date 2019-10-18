Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94896
ALTIN
279.426
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.5092
EURO
6.5130

Sorgun kendinden emin

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacağı müsabakada rakibini yenerek tekrar üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.

Sorgun kendinden emin

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacağı müsabakada rakibini yenerek tekrar üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.

18 Ekim 2019 Cuma 00:00
Sorgun kendinden emin

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Pazar günü Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Sorgun İlçe stadında sürdürdüklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Elit Eşmekaya Sultanhanıspor’u Sorgun’dan eli boş göndereceklerine inandıklarına vurgu yapan Arslan, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Pazar günü taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yeneceğimize de inanıyoruz. Bütün Sorgunluları, Sorgun Belediyespor’a gönül verenleri bu zorlu müsabakaya davet ediyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile ve Allah’ın izni ile biz bütün rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz. Yeter ki taraftarlarımız bize güvensin ve bizleri her zaman tribünleri doldurarak desteklesinler’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Kendinden Emin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şefaatlispor’a destek
Şefaatlispor’a destek
HEDEF ŞAMPiYONLUK
HEDEF ŞAMPiYONLUK
Futbol turnuvası
Futbol turnuvası
Asker pehlivanlar hazır
Asker pehlivanlar hazır
Maç öncesi dostluk pozu
Maç öncesi dostluk pozu
Sorgun istim üzerinde
Sorgun istim üzerinde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim