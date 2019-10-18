Sorgun kendinden emin

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Pazar günü Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Sorgun İlçe stadında sürdürdüklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Elit Eşmekaya Sultanhanıspor’u Sorgun’dan eli boş göndereceklerine inandıklarına vurgu yapan Arslan, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Pazar günü taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yeneceğimize de inanıyoruz. Bütün Sorgunluları, Sorgun Belediyespor’a gönül verenleri bu zorlu müsabakaya davet ediyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile ve Allah’ın izni ile biz bütün rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz. Yeter ki taraftarlarımız bize güvensin ve bizleri her zaman tribünleri doldurarak desteklesinler’’ dedi.