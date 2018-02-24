Sorgun kendinden emin

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Yarın deplasmanda Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Sorgun Spor Salon’un da tamamlayarak bu gün Ordu’ya hareket edeceklerini söyledi. Bu müsabakaya çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Arslan, ‘’Kesinlikle rakibimizi küçümseme gibi bir hataya girmeyeceğiz. Biz kendimizden emin bir şekilde maça çıkacağız ve rakibimizi kendi evinde yenerek Play-Off’ları garantileyeceğiz. Takım olarak biz kendimize güveniyoruz ve Play-Off’lara kalacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

