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Sorgun kendinden emin

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, şampiyonluk için kendinden emin.

Sorgun kendinden emin

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, şampiyonluk için kendinden emin.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun kendinden emin

Sarı siyahlı ekibin Antrenörü Mustafa Arslan, bir haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğunu rakiplerinden devraldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sezon başından buyana hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Arslan, ‘’Ligin favori ekiplerinden bir tanesiyiz. Şimdiye kadar hiç yenilgimiz yok ve sadece bir tane beraberlik aldık. Sezon sonunda şampiyonluk turunu atan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Bu hafta Çamlıkspor ile çok zor bir müsabakaya çıktık ve güçlü rakibimiz net bir skor ile mağlup etmesini başardık, haftaya lider giren İl Özel İdarespor’da puan kaybedince rakibimize emanet verdiğimiz liderlik koltuğunu bir haftalık aradan sonra tekrar aldık. Bunun için mutluyuz ve bu koltuğun sezon sonuna kadar da kimseye kaptırmaya niyetimiz yok’’ dedi.

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