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Sorgun kendinden emin

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunun favori ekiplerinden Sorgun Belediyespor, güçlü rakibi Sarıkaya Belediyespor’u deplasmanda yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın sevincini yaşıyor.

Sorgun kendinden emin

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunun favori ekiplerinden Sorgun Belediyespor, güçlü rakibi Sarıkaya Belediyespor’u deplasmanda yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın sevincini yaşıyor.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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Sorgun kendinden emin

Antrenör Mustafa Arslan, Sarıkaya karşılında futbolcuların iyi bir performans sergileyerek, Yunus Emre, Bayram Ekrek ve Kaptan Tayyarın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldıklarını hatırlattı. Arslan, ‘Rakimiz karşısında ekibimiz genel olarak iyi bir performans sergiledi. Rakibimize gol fırsatı vermediği gibi, atılan üç golle bu güzel futbolunu taçlandırdı. Amacımız geçen sezon olduğu gibi bu sezonda ligi şampiyon olarak tamamlamaktır’ dedi.

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