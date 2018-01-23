Sorgun kendinden emin

Antrenör Mustafa Arslan, Sarıkaya karşılında futbolcuların iyi bir performans sergileyerek, Yunus Emre, Bayram Ekrek ve Kaptan Tayyarın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldıklarını hatırlattı. Arslan, ‘Rakimiz karşısında ekibimiz genel olarak iyi bir performans sergiledi. Rakibimize gol fırsatı vermediği gibi, atılan üç golle bu güzel futbolunu taçlandırdı. Amacımız geçen sezon olduğu gibi bu sezonda ligi şampiyon olarak tamamlamaktır’ dedi.