-Sorgun kendinden emin

Antrenör Soner Arslan, oldukça çekişmeli geçen maçta 2-0 geriye düşmelerine karşın, inançlarını kaybetmeyen sporcu arkadaşlarını kutladı. Arslan, ‘Maçın ilk iki setini kaybettik ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Üçüncü sete başladığımızda bu inancımızı oyun disiplinine yansıtarak, daha sonraki setleri kazanıp, sahadan 3-2’lik bir skorla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Kalan maçlarımızdan da galibiyetle ayrılarak, şampiyon olarak play-off elemelerine katılmak istiyoruz’ dedi.