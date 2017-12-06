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-Sorgun kendinden emin

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2’inci Ligi Erkekler 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyebpor Voleybol takımı, ligde kendisi gibi hesap yapan Bafra Belediyespor’u deplasmanda yenerek, play-off grubuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

-Sorgun kendinden emin

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2’inci Ligi Erkekler 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyebpor Voleybol takımı, ligde kendisi gibi hesap yapan Bafra Belediyespor’u deplasmanda yenerek, play-off grubuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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-Sorgun kendinden emin

Antrenör Soner Arslan, oldukça çekişmeli geçen maçta 2-0 geriye düşmelerine karşın, inançlarını kaybetmeyen sporcu arkadaşlarını kutladı. Arslan, ‘Maçın ilk iki setini kaybettik ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Üçüncü sete başladığımızda bu inancımızı oyun disiplinine yansıtarak, daha sonraki setleri kazanıp, sahadan 3-2’lik bir skorla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Kalan maçlarımızdan da galibiyetle ayrılarak, şampiyon olarak play-off elemelerine katılmak istiyoruz’ dedi.

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