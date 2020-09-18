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Sorgun kendinden emin

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor

18 Eylül 2020 Cuma 00:45
Sorgun kendinden emin

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, ligde çıkacakları ilk müsabakayı kazanarak moral bulmak istiyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lig hazırlıklarına erken start vermelerine karşılık pandemi nedeniyle takım olarak sarsıldıklarını söyledi. Pandeminin olumsuz etkilerini artık geride bıraktıklarını ve takımının tam kadro olarak çalıştığının altını çizen Aksoy, Pazar günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak moral bulmak istediklerini vurguladı. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İstanbul temsilcisini yeneceklerine inandıklarının altını çizen Aksoy, yarın İstanbul’a gedeceklerini ve müsabakayı oynayacakları salonda son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye koyulacaklarını sözlerine ekledi. 

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Sorgun Kendinden Emin
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