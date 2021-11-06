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Sorgun Keçiören’e bileniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor yarın konuk edeceği Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:29
Sorgun Keçiören’e bileniyor

 Ligin ilk haftasını Osmancık Belediyespor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile lider kapatan Sorgun Belediyespor Keçiören Belediye Bağlumspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Antrenör Mehmet Demirbilek, ligin ilk haftasında sahadan galibiyet ile ayrıldıkları için ve haftayı zirvede kapattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Aldıkları galibiyetin takımında doping etkisi yarattığını dile getiren Demirbilek, yarın kendi sahalarında oynayacakları Keçiören Belediye Bağlumspor’u da yenerek seri yakalamak istediklerini sözlerine ekledi. 

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