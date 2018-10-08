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Sorgun, kazanamadı ama!

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor deplasmanında istediği galibiyeti alamadı ama ortaya koyduğu performans ile hem rakiplerine korku verdi hem de taraftarlarını umutlandırdı.

Sorgun, kazanamadı ama!

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor deplasmanında istediği galibiyeti alamadı ama ortaya koyduğu performans ile hem rakiplerine korku verdi hem de taraftarlarını umutlandırdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun, kazanamadı ama!

Sorgun Belediyespor maça iyi başlayan taraf oldu. İlk seti 25-23 kazanan sarı siyahlı ekip, ikinci seti 25-22 rakibine verdi. Üçüncü setti 25-22 kazan Sorgun belediye, dördüncü seti 21-25, son seti ise 15-13kaybedince sahadan 3-2 yenik ayrılan taraf oldu. Sarı siyahlı ekipte transfer edilen iki yabancı yer almadı. Yabancılardan birisinin hasta diğerinin ise lisans işlemlerinin tamamlanmadığı kaydedildi. 

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