Sorgun, kazanamadı ama!

Sorgun Belediyespor maça iyi başlayan taraf oldu. İlk seti 25-23 kazanan sarı siyahlı ekip, ikinci seti 25-22 rakibine verdi. Üçüncü setti 25-22 kazan Sorgun belediye, dördüncü seti 21-25, son seti ise 15-13kaybedince sahadan 3-2 yenik ayrılan taraf oldu. Sarı siyahlı ekipte transfer edilen iki yabancı yer almadı. Yabancılardan birisinin hasta diğerinin ise lisans işlemlerinin tamamlanmadığı kaydedildi.
08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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