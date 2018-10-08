Sorgun, kazanamadı ama!

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor deplasmanında istediği galibiyeti alamadı ama ortaya koyduğu performans ile hem rakiplerine korku verdi hem de taraftarlarını umutlandırdı.