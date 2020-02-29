Sorgun Kayseri yolcusu

Son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile taraftarını üzen sarı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek yeni bir çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor. Özellikle son iki haftada alt sıralardaki takımlara yenilen ve istemediği puan kayıpları yaşayan sarı siyahlı ekipte Antrenör Mustafa Arslan, Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp Kayseri’ye hareket edeceklerini söyledi. Son haftalarda aldıkları mağlubiyeti Kayseri deplasmanında telafi edeceklerine inandıklarını dile getiren Arslan, bu müsabaka için çok iyi çalıştıklarını ve sahadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.