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Sorgun kayıplarda

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda İskenderunspor’a da yenildi.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:09
Sorgun kayıplarda

 En son 17’inci haftada kendi evinde Kapadokya Göremespor’un mağlup eden sarı siyahlı ekip o haftadan sonra galibiyet yüzü görmedi. Aldığı üst üste mağlubiyetler ile taraftarını üzen Sorgun Belediyespor İskenderunspor’a da yenilerek mağlubiyet serisini devam ettirdi. Müsabakanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyan sarı siyahlı ekip Abdulkadir ile girdiği iki net pozisyonu değerlendiremedi. Sorgun Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde müsabaka hakemi Sorgun Belediyesporlu oyunculara yapılan faulü es geçince sarı siyahlı ekibin penaltı beklediği pozisyonda İskenderunspor kontra atağı kalktı ve Sorgun Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci yarısında Sorgun Belediyespor’un skora eşitlik getirme çabaları sonuçsuz kalınca ev sahibi ekip İskenderunspor bulduğu ikinci golle sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılan taraf oldu. 

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Sorgun Kayıplarda
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