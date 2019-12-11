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Sorgun, karanlıkta kayboldu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, Bursa deplasmanında ilk kez gece oynadığı karşılaşmada, rakibiyle başabaş mücadele etmesine karşılık, setlerin sonunu getiremeyince, Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenildi.

Sorgun, karanlıkta kayboldu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, Bursa deplasmanında ilk kez gece oynadığı karşılaşmada, rakibiyle başabaş mücadele etmesine karşılık, setlerin sonunu getiremeyince, Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenildi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Sorgun, karanlıkta kayboldu

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan haftanın kapanış mücadelesini 35-33, 25-23 ve 25-19‘luk setlerle 3-0 ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediye kazandı.  İlk bölümleri karşılıklı sayılarla geçen karşılaşmada teknik molanın ardından Sorgun Belediyespor file üstünde etkinlik gösterdi. 19-22 ile farkı 3 sayıya çıkaran konuk ekip yeşil-beyazlılara mola aldırdı. Molanın ardından eşitliği sağlayan Bursa ekibi seti uzatma sayılarına taşıdı.  Servisin sürekli el değiştirdiği uzatma sayılarında gülen taraf ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu ve seti 35-33 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setinde Bursa ekibi ilk bölümü geriden takip etti. Ediz ve Alisson ile yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar 16-15 ile yeniden oyuna ortak oldu. Seyirci desteğini de arkasına alan yeşil-beyazlılar iyi oyununu sürdürdü ve seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-0 getirdi. Karşılaşmanın son setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibine set alma şansı tanımadı ve 25-19 önde geçtiği setin ardından salondan 3-0 galip ayrıldı. 

Anahtar Kelimeler:
SorgunKaranlıkla Kayboldu
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