Sorgun, karanlıkta kayboldu

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan haftanın kapanış mücadelesini 35-33, 25-23 ve 25-19‘luk setlerle 3-0 ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediye kazandı. İlk bölümleri karşılıklı sayılarla geçen karşılaşmada teknik molanın ardından Sorgun Belediyespor file üstünde etkinlik gösterdi. 19-22 ile farkı 3 sayıya çıkaran konuk ekip yeşil-beyazlılara mola aldırdı. Molanın ardından eşitliği sağlayan Bursa ekibi seti uzatma sayılarına taşıdı. Servisin sürekli el değiştirdiği uzatma sayılarında gülen taraf ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu ve seti 35-33 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setinde Bursa ekibi ilk bölümü geriden takip etti. Ediz ve Alisson ile yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar 16-15 ile yeniden oyuna ortak oldu. Seyirci desteğini de arkasına alan yeşil-beyazlılar iyi oyununu sürdürdü ve seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-0 getirdi. Karşılaşmanın son setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibine set alma şansı tanımadı ve 25-19 önde geçtiği setin ardından salondan 3-0 galip ayrıldı.