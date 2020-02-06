Sorgun Kapadokya’ya bileniyor

Haftayı Tüğsüzspor galibiyeti ile tamamlayan ve Kapadokya Göremespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına moralli başlayan sarı siyahlı ekip, Sorgun ilçe stadında Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde yenileme antrenmanı yaptı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Tüğsüzspor müsabakasında istediklerini alarak ligin ikinci yarısında yaşadıkları şansızlığı kırdıklarını söyledi. Takımının her zaman iyi oynadığını ancak ligin ikinci yarısında şansız mağlubiyetler aldıklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu şansızlığımızı Tüğsüzspor karşısında aldığımız 2-0’lık galibiyet ile kırdık. Bu galibiyetin morali ile de antrenmanlarımıza başladık. Şimdi Kapadokya Göremespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık ve güçlü rakibimiz yenerek bir seri yakalamak istiyoruz’’ dedi.