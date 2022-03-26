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Sorgun Kaman’ı bekliyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Sorgun İlçe Stadında saat 14.00’da Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:35
Sorgun Kaman’ı bekliyor

Ligin İkinci yarısında bir türlü istediği performansı yakalayamayan ve sürekli inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlı ekip, yarın konuk edeceği Yeşil Kamanspor’u mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ilk devresinde çok iyi mücadele ettikleri ligin ikinci yarısında bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. İyi oynadıkları müsabakalarda şansız bir şekilde puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Ligin ikinci yarısında istediğimiz galibiyetleri alsaydık şimdi grup lideri bizdik. Ancak futbolun adaletinin olmadığı oynadığımız müsabakalarda bir kez daha gördük. İyi oynadığımız müsabakaları şanssız bir şekilde kaybettik. Şimdi kendimize yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Ligde kalan iki müsabakamızı da kazanarak en azında grubumuzu galibiyetler ile tamamlamak istiyoruz. Yarın Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan Kırşehir temsilcisi karşısında taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımızı düşünüyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 25.03.2022 18:36
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