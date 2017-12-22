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Sorgun izinde

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig'inde zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyesporlu oyuncular, Sungurlu Belediyespor ile oynadıkları müsabaka sonrasında Antrenör Soner Arslan tarafından 10 günlük izin verildi.

Sorgun izinde

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig'inde zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyesporlu oyuncular, Sungurlu Belediyespor ile oynadıkları müsabaka sonrasında Antrenör Soner Arslan tarafından 10 günlük izin verildi.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Sorgun izinde

Sarı Siyahlı ekibin Antrenörü Soner Arslan, ligin ilk yarısının son müsabakasında deplasmanda karşılaştıkları Sungurlu Belediyespor ile oynadıkları müsabaka sonrasında 21 günlük lig arası nedeniyle takımına izin verdiğini söyledi. Lig boyunca oyuncularının dinlenme fırsatı bulamadığının altını çizen genç Antrenör, ''Zorlu lig maratonunda oyuncularımız çok yoruldu bu nedenle devre arasını fırsat bildik ve takımımıza yaklaşık 10 günlük bir izin verdik. Bu 10 günlük izin önümüzdeki hafta bitecek ve lig hazırlıklarına başlayacağız. Ligin ikinci yarısında aramıza katılacak yeni oyuncular ile birlikte yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacağız. Devre arasına ikinci sırada girmemiz her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligin ikinci arısında da şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi Sorgun Belediyespor olacaktır. Ben takımıma güveniyorum ve ligin son haftasında Sorgun'da şampiyonluk turu atacağız'' dedi.

Ligde Çok zor rakiplerin bulunduğunu ama buna karşılık ligin son haftasına kadar bütün rakiplerini yenme başarısı gösterdiklerinin altını çizen Arslan, ''Ligin son haftasında kendi hatalarımız sonrasında bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor'a yenildik ve ligde ilk mağlubiyetimizi aldık. Ama bu maçın telafisi var. Rakibimiz ligin ikinci yarısında Sorgun'da ağırlayacağız ve bizde aynı rakibimiz gibi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak galip geleceğimize inanıyorum. Bu maça kadar inşallah ligin ilk yarısında gösterdiğimiz performansı gösteririz ve ligin son haftasında da şampiyonluk turu atan taraf biz oluruz'' diye konuştu.

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