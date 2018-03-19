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Sorgun iyi başladı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, final müsabakalarının ilk maçında Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenerek güzel bir başlangıç yaptı.

Sorgun iyi başladı

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, final müsabakalarının ilk maçında Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenerek güzel bir başlangıç yaptı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun iyi başladı

Adıyaman’da gerçekleştirilen Play-Off final grubu müsabakalarının ilk gününde Sungurlu Belediyespor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor, ilk sete tutuk başladı. Rakibi karşısında zorlanan sarı siyahlı ekip ilk periyotu 10-12 geride kapadı. Daha sonra güçlü rakibi karşısında toparlanan Yozgat temsilcisi seti 25-22 kazandı. Rakibine üstünlüğünün kabul ettiren Sorgun Belediyespor, ikinci setin ilk periyotu 12-10 seti ise 26-24 kazandı. Son sete de ağırlığını koyan sarı siyahlı ekip birinci periyotu 12-8 seti ise 25-15 önde tamamladı. Güçlü rakibini 3-0 yenen Sorgun Belediyespor final müsabakalarına da galibiyet ile başlayıp Birinci Lig kapısını araladı.

Sarı siyahlı ekip bu gün kendisi gibi final grubuna galibiyet ile başlayan İzmir temsilcisi Saint Joseph takımı ile saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. Sorgun Belediyespor bu müsabakayı kazanması Birinci Lig’e çıkmayı garantileyecek.

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