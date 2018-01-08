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Sorgun iyi başladı: 3-0

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Çorum Belediye Gençlikspor’u 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Sorgun iyi başladı: 3-0

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Çorum Belediye Gençlikspor’u 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun iyi başladı: 3-0

Müsabakanın başından sonuna kadar üstün olan Yozgat temsilcisi ilk setin birinci periyotunu 5-12 önde tamamlarken seti ise 18-25 kazanmasını bildi. İkinci setin birinci periyotunu 10-12 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor, bu sette bir ara oyun hakimiyetini rakibine kaptırsa da kısa sürede toparlanarak seti 25-27 önde tamamladı. Üçüncü sette birinci periyodu 8-12 seti ise 25-19 kazanan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Sarı siyahlı ekibin yeni transferi Murat maçın başından sonuna kadar sahada kalırken müsabakanın da yıldızı oldu.

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