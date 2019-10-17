Sorgun istim üzerinde

Sarı siyahlı ekibini teknik patronu Mustafa Arslan, son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarına üzüldüklerini ancak bu kayıpları telafi edeceklerine inandıklarını söyledi. Bu hafta Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılarak son iki haftadır yaşadığımız kötü gidişata bir dur demek istiyoruz. Bu müsabakaya Sorgun ilçe stadında çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve ben inanıyorum ki güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak Sorgun’dan eli boş göndereceğiz’’ dedi.