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Sorgun istim üzerinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü konuk edeceği Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde sürdürüyor.

Sorgun istim üzerinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar günü konuk edeceği Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde sürdürüyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Sorgun istim üzerinde

Sarı siyahlı ekibini teknik patronu Mustafa Arslan, son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarına üzüldüklerini ancak bu kayıpları telafi edeceklerine inandıklarını söyledi. Bu hafta Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılarak son iki haftadır yaşadığımız kötü gidişata bir dur demek istiyoruz. Bu müsabakaya Sorgun ilçe stadında çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve ben inanıyorum ki güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak Sorgun’dan eli boş göndereceğiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 16.10.2019 17:29
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