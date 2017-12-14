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Sorgun istim üstünde

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorun Belediyespor, kendisi gibi zirve mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sorgun’da sürdürüyor.

Sorgun istim üstünde

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorun Belediyespor, kendisi gibi zirve mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sorgun’da sürdürüyor.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Sorgun istim üstünde

Sarı siyahlı ekibin Antrenörü Soner Arslan, ligin ilk yarısının son haftasına geldiklerini, şimdiye kadar oynadıkları müsabakaların en zoruna çıkacaklarını söyledi. Ligde kendileri gibi namağlup olan ve zirve mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligin ilk yarısının son haftasında zirve mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ile deplasmanda çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Yenen takımın liderlik koltuğuna oturacağı ve ilk yarıyı zirvede kapatacağı bu müsabaka hem bizim için hem de rakibimiz Sungurlu Belediyespor açısından çok zor geçecek’’ dedi. 
Arslan, bu müsabakaya günde çift idmanla hazırlandıklarını anlattı. Arslan, ‘’Oyuncularım ve biz teknik ekip bu müsabakaya odaklanmış durumdayız. Moral ve motivasyon açısından da çok iyi durumdayız. Rakibimizi deplasmanda yenerek ilk yarıyı zirvede tamamlamak ve Sungurlu Belediyespor ile aramızda puan farkını yapmak istiyoruz. Ama deplasmanda oynayacağımız bu zorlu müsabakayı kim kazanırsa kazansın asıl kazananın dostluk olmasını istiyorum. Bu müsabakayı kaybedersek te dünyanın sonu değil, biz Sorgun Belediyespor olarak ligin son haftasına kadar şampiyonluğu kovalayacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın’’ diye konuştu. 
 

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