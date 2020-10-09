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Sorgun istediğini alamadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Fenerbahçe deplasmanından set bile alamadan geri döndü.

09 Ekim 2020 Cuma 00:51
Sorgun istediğini alamadı

Halkbank takımını yendikten sonra umutlanan sarı siyahlı ekip Çarşamba günü erteleme müsabakasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İstanbul Burhan Felek Spor Salon’unda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayınca 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Setleri 25-19, 25-21 ve 25-19 kaybeden sarı siyahlı ekip Yozgat’a mutsuz döndü. Haliliye Belediyespor’da rastlanan Covit-19 virüsü nedeniyle Pazar günü oynaması gereken bu müsabaka ertelenince bu haftayı da dinlenerek maç yapmadan geçirecek olan Sorgun Belediyespor Çarşamba günü Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı erteleme müsabakasının hazırlıklarına başlayacak. 

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Sorgun Istediğini Alamadı
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