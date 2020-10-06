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Sorgun istanbul’da

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.

06 Ekim 2020 Salı 00:52
Sorgun istanbul’da

Haftayı maç yapmadan geçiren Sorgun Belediyespor Covit-19 nedeniyle ertelenen Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Yarın Burhan Felek Spor Salon’unda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakaya iyi hazırlanan sarı siyahlı ekip sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Ligin ilk haftasında karşılaşması gereken ancak Sorgun Belediyesporlu 6 oyuncuda Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelenen Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakada çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyleyen Sorgun Belediyspor Antrenörü Bahadır Aksoy, ‘’Yarın karşı karşıya gelecekleri Ferenbahçe takımını deplasmanda yenerek bir seri yakalamak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta lider Halkbank takımını çok iyi bir mücadele sonrasında 3-1 mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi sıra Fenerbahçe’de. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe karşısında da üç puan alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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Sorgun Istanbul’da
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