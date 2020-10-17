Sorgun istanbul’da

Lige üst sıraları hedefleyerek başlayan ancak geride kalan 6 haftada sadece 4 puan toplaya bilen ve büyük bir düşüş yaşayan sarı siyahlı ekip Galatasaray’ı deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde oynadıkları oyunun karşılığını bir türlü alamadıklarını söyledi. Kaybettikleri bütün müsabakalarda oyuncularının çok iyi performans sergilediğinin altını çizen Aksoy, ‘’Bütün müsabakalarda başa baş bir oyun ortaya koyduk. Ancak bir türlü bunu skora yansıtamadık. Namağlup lider olarak sorguna gelen Halkbank karşısında galip gelen bu takımın bu kadar kötü sonuçlar almaması gerekli. Ben takımıma güveniyorum ve yarın Galatasaray karşısında zoru başararak puan yada puanlar alarak Sorgun’a geleceğimize inanıyorum. Artık oynadığımız güzel oyunun meyvelerini almanın zamanı geldi. Bu güze oyunumuzu Galatasaray karşısında skora yansıtacağız ve puanlar ile Sorgun’a döneceğiz’’ dide.