Sorgun istanbul yolcusu

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı müsabaka için bugün İstanbul’a gidecek. Ligde kümede kalma mücadelesi veren sarı siyahlı ekip deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında puan yada puanlar alarak ligde rahat bir nefes almak istiyor. Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Galatasaray müsabakasına çok iyi hazırlanan sarı siyahlı ekip, deplasmanda güçlü rakibini yenmek için elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor.