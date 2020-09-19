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Sorgun istanbul yolcusu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün İstanbul’a hareket edecek.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:15
Sorgun istanbul yolcusu

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yarın İstanbul’da ligdeki ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapan İstanbul Büyük Şehir Belediyespor ile yarın saat 14.00’da Haldun Alagaş Spor Salon’unda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Aksoy, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum’’ dedi. Lig’deki ilk müsabakalarından galibiyet almayı hedeflediklerinin altını çizen Aksoy, ‘’Zor günlerden geçtik ve o günleri geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz ve önümüzde de çok zor bir İstanbul deplasmanı var. İstanbul deplasmanında galibiyet ile ayrılarak biraz olsun moral bulmak ve bu moral ile de Çarşamba günü oynayacağımız Spor Toto müsabakasına hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımız moral ve motivasyon açısından iyi durumdalar ve yarın oynayacağımız müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.

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Sorgun Istanbul Yolcusu
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