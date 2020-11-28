Sorgun İstanbul karşısında

Ligde çıktığı son iki müsabakayı da kaybeden sarı siyahlı ekip İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u yenerek hem moral bulmak hem de yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde çıktıkları son iki müsabakayı telafi etmek ve yeni bir çıkış yakalamak için, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın çok önemli olduğunu söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İstanbul temsilcisi karşısında iyi bir oyun ile sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Aksoy, ‘’Ligde son iki haftada istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ligin ikinci yarısına kötü başlangıç yaptık. Bunları telafi etmek istiyoruz. Bu nedenle de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız gerekiyor’’ dedi.