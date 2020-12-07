Sorgun İnegöl’e yöneldi

Cuma günü Spor Toto takımı ile karşı karşıya gelen ve mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakayı kaybeden Sorgun Belediyespor ara vermeden yarın konuk edeceği İnegölspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, deplasmanda Spor Toto takımı ile oynadıkları müsabakadan hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Spor Toto karşısında aldıkları mağlubiyeti İnegölspor’u yenerek telafi edeceklerini dile getiren Aksoy, güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını sözlerine ekledi.