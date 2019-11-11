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Sorgun, İnegöl'ü rahat geçti: 3-0

Sorgun, İnegöl'ü rahat geçti: 3-0

Sorgun, İnegöl'ü rahat geçti: 3-0

Sorgun, İnegöl'ü rahat geçti: 3-0

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Sorgun, İnegöl'ü rahat geçti: 3-0

SORGUN Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi beşinci hafta karşılaşmasında İnegöl Belediyespor’u 3-0 yendi. Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş'un yönettiği karşılaşmada Sorgun Belediyespor, Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian,Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul) ile mücadele etti. İnegöl Belediyespor 'un kadrosunda ise, Osmany Urıarte, Turgay, Burakhan, Alexsandr Kovalev, Cüneyt, Vefa (Türkmen Özgür, Oğuzhan, Bertuğ, Ali Berke) yer aldı.    Taraftar desteğini de arkasına alan Sorgun, ilk seti 25-22 kazandı. İkinci seti 25-16 geçti, son seti de 25-21 kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sorgunİnegölü Rahat Geçti: 3-0
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