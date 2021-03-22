Sorgun ilk hazırlık müsabakasını oynadı

Yeni sezon hazırlıklarını Sorgun ilçe stadında Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde sürdüren sarı siyahlı ekip, hazırlık kampındaki ilk hazırlık müsabakasını da Sivas’ta oynadı. Sivas Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalırken sarı siyahlı ekibin golünü 42’ıncı dakikada Batınay Ak attı. Sorgun Belediyespor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi karşında gösterdiği performans ile lig öncesinde umut verirken Antrenör Mehmet Demirbilek ise takımının eksiklerini görme fırsatı buldu.