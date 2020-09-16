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Sorgun ilk haftayı Bay geçecek

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligin ilk haftasını maç yapmadan Bay geçirecek.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:05
Sorgun ilk haftayı Bay geçecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından dün gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün oynayacağı müsabakalarda belli oldu. ürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Oturarak Voleybol Ligleri'nde 2020-2021 Sezonu fikstürünün çekildiği duyuruldu. Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen fikstür çekimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle internet üzerinden yapılan canlı yayınla online olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inin 17 Ekim 2020, 1, 2 ve 3. Ligi'nin ise ekim ayı sonunda başlatılması planlanan yeni sezonda takımların, çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecekleri kaydedildi. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda ilk hafta müsabakaları ise şu şekilde;
Melikgazi Bld. Bedensel Engelliler-Samsun Bedensel Engelliler
Samsun Çarşamba-Akdeniz Belediyesi SK
Zile Engelli Gençlik-Niğde Bedensel Engelliler
Sorgun Engelliler-BAY

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Sorgun Ilk Haftayı Bay Geçecek
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