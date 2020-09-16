Sorgun ilk haftayı Bay geçecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından dün gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün oynayacağı müsabakalarda belli oldu. ürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Oturarak Voleybol Ligleri'nde 2020-2021 Sezonu fikstürünün çekildiği duyuruldu. Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen fikstür çekimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle internet üzerinden yapılan canlı yayınla online olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inin 17 Ekim 2020, 1, 2 ve 3. Ligi'nin ise ekim ayı sonunda başlatılması planlanan yeni sezonda takımların, çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecekleri kaydedildi. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda ilk hafta müsabakaları ise şu şekilde;

Melikgazi Bld. Bedensel Engelliler-Samsun Bedensel Engelliler

Samsun Çarşamba-Akdeniz Belediyesi SK

Zile Engelli Gençlik-Niğde Bedensel Engelliler

Sorgun Engelliler-BAY