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Sorgun, ikinciliğe yükseldi

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda konuk ettiği Solhanspor'u 3-1 yenerek, puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi.

Sorgun, ikinciliğe yükseldi

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda konuk ettiği Solhanspor'u 3-1 yenerek, puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun, ikinciliğe yükseldi

Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Maçın ikinci setine iyi başlayan konuk ekip Solhanspor, seti 25-20 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, bu seti 25-23, maçın son setini de 25-21 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu üç puanla yeniden puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi.

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