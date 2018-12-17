Sorgun, ikinciliğe yükseldi

Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Maçın ikinci setine iyi başlayan konuk ekip Solhanspor, seti 25-20 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, bu seti 25-23, maçın son setini de 25-21 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Sorgun Belediyespor aldığı bu üç puanla yeniden puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi.