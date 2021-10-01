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Sorgun iddialı hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Sorgun İlçe Stadında günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ekim 2021 Cuma 00:16
Sorgun iddialı hazırlanıyor

Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip kondisyon ağırlıklı antrenman yapıyor. Yeni sezonda hedefini Üçüncü Lig olarak belirleyen Sorgun Belediyespor, bir yandan kamp çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, hafta sonu itibariyle yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeni sezonda hedeflerinin Üçüncü Lige yükselmek olduğuna vurgu yapan Demirbilek, ‘’Yeni sezon hazırlıklarımıza Sorgun İlçe stadında yaptığımız antrenmanlar ile devam ediyoruz. Takımımızda eksik bölgelerimiz bulunuyor, bu eksik bölgelere transfer yapılması için de yönetim ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız yeni sezonda taraftarımıza ve Sorgun’umuza yakışır bir takım kurmak’’ dedi. 

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