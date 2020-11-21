SORGUN iÇERiDE, KIZLAR DEPLASMANDA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’ne mücadele eden Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında bugün Fenerbahçe ile Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak isteyen Sorgun Belediyespor bu müsabaka için bir haftadır yoğun bir şekilde çalışıyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise yarın deplasmanda Ordu Recep Kara Spor Salon’unda saat 14.00’da Ordu Gençlerbirliği takımı ile karşılaşacak. Ligde ilk 5 haftalık bölümde şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşan ve henüz galibiyeti bulunmayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı geçen sezon iki müsabakada da yendiği Ordu Gençlerbirliği takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Misli.Com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek. Kırmızı siyahlı ekip 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Ağrı 1970spor ile karşı karşıya gelecek.