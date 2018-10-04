Sorgun hedef büyüttü

Başkan Vural, takımın çalışmalarını Antrenör Ümit Terzi ve yardımcısı Fikri Ağan nezaretinde aralıksız olarak sürdürdüğünü dile getirdi. Vural, “Takımımız, geçtiğimiz hafta Alanya’da Alanya Belediyespor ve Urfa’nın Haliliye Belediyespor takımları ile 3 hazırlık karşılaşması yaptı. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi gördük ve transferdeki yabancı hakkımızı da bu mevkide kullandık. Şimdi artık ne hocamızın, ne oyuncularımızın mazereti kalmadı. Bundan sonra söz sırası onlarda... Çıkacaklar aslanlar gibi mücadele edecek ve Sorgun’un adını Efeler Ligi’ne yazdıracaklar” diye konuştu.

