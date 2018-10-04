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Sorgun hedef büyüttü

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, oluşturduğu kadro ile hedefini bir üst lig olarak belirledi. Kulüp Başkanı Hikmet Vural, ikinci yabancı hakkını da kullanarak, Bulgar smaçör Yavor Genov’u da kadroya dahil ettiklerini belirterek, ‘’Güçlü bir kadromuz var. Bu kadro ile hedefimiz bir üst lige çıkmaktır’’ dedi. 

Sorgun hedef büyüttü

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, oluşturduğu kadro ile hedefini bir üst lig olarak belirledi. Kulüp Başkanı Hikmet Vural, ikinci yabancı hakkını da kullanarak, Bulgar smaçör Yavor Genov’u da kadroya dahil ettiklerini belirterek, ‘’Güçlü bir kadromuz var. Bu kadro ile hedefimiz bir üst lige çıkmaktır’’ dedi. 

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun hedef büyüttü

Başkan Vural, takımın çalışmalarını Antrenör Ümit Terzi ve yardımcısı Fikri Ağan nezaretinde aralıksız olarak sürdürdüğünü dile getirdi. Vural, “Takımımız, geçtiğimiz hafta Alanya’da Alanya Belediyespor ve Urfa’nın Haliliye Belediyespor takımları ile 3 hazırlık karşılaşması yaptı. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi gördük ve transferdeki yabancı hakkımızı da bu mevkide kullandık. Şimdi artık ne hocamızın, ne oyuncularımızın mazereti kalmadı. Bundan sonra söz sırası onlarda... Çıkacaklar aslanlar gibi mücadele edecek ve Sorgun’un adını Efeler Ligi’ne yazdıracaklar” diye konuştu. 
 

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