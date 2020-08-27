Sorgun hedef büyüttü

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, sezonu ilk 8 sırada bitirerek Avrupa kupalarını katılmayı hedefliyor. Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 2020-2021 sezonunda 16 takımla oynanacak Efeler Ligi'nin hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminde genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra deneyimli 3 yabancı oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sarı-siyahlı ekip, sezona iddialı hazırlanıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, geçen sezonun yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarıda kaldığını, uzun bir aradan sonra temmuz başında yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Yeni bir takım oluşturduklarını, özellikle Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin desteğiyle 3 yabancı oyuncuyu takıma dahil ettiklerini belirten Aksoy, "İyi bir çalışma temposunda devam ediyoruz. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama Sorgun'da çok ciddi şekilde seyirci desteğimiz var. Bunu arkamıza alırsak özellikle kendi sahamızda kolay kolay maç vereceğimizi zannetmiyorum" dedi. Aksoy, bu yıl Kovid-19 nedeniyle uzun bir süre çalışamadıklarına dikkati çekerek, "Bu süreçte özel çalışma da yapamadık, sporcular kişisel olarak çalışma yapabildiyse yaptı. Biz de bunun bilincinde davranıp çalışıyoruz. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Genç oyuncuların dinamikliği ve tecrübelilerin katkısıyla bu sezonu başarılı geçireceğimize inanıyorum. Zor bir lig, favori şu takımdır demek oldukça güç. 3-4 hafta geçtikten sonra hangi takımın ne olacağı belli olacaktır. Bizim hedefimiz ilk 8'e girmek ve Avrupa kupalarında Sorgun'u temsil etmektir" diye konuştu.