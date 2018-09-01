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Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarını yardımcı Antrenör gözetiminde Sorgun ilçe Spor Salon’unda sürdürüyor.

Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

TÜRKİYE Voleybol Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarını yardımcı Antrenör gözetiminde Sorgun ilçe Spor Salon’unda sürdürüyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural, Sorgun Belediyespor olarak ilk defa mücadele edecekleri Voleybol Birinci Lig’inin hazırlıklarına takımının Sorgun’da devam ettiğini söyledi. Antrenörleri Ümit Terzi’nin kursta olması nedeniyle takımlarının yardımcı Antrenör gözetiminde sezon hazırlıklarına başladığını vurgulayan Vural, ‘’Antrenörümüz Ümit Terzi, bu gün itibariyle Sorgun’da olacak ve takımının başındaki yerini alacak. İlk defa mücadele edeceğimiz Erkekler Birinci Lig’inde hedefe gidecek bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Çok iyi transferler yaptık ve bu sezon Sorgun Belediyespor ligde kendinden çok fazla söz ettirecek ve lige damgasını vuran takımların başında gelecektir. İyi bir kamp dönemi geçireceğine inandığım takımız lige de tam manasıyla hazır olacaktır’’ dedi. 

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