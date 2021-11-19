Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, deplasmanda Arkasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

19 Kasım 2021 Cuma 00:23
Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

 Çalışmalarını Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, ardından top tutma, atak karşılama, savunma, sıçrama ve blok hareketleri, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile devam etti. Sarı siyahlı ekip, geçtiğimiz hafta konuk ettiği ve 3-0 yenildiği Spor Toto karşılaşmasının ardından başladığı antrenmanlarını yarın tamamlayacak. Sorgun Belediyespor, Pazar günü ligin 5’inci sırasında bulunan Arkasspor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00’da başlayacak. Misli.Com Web ve Mobil TV’den canlı yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Hazırlıklarını SürdürüyorSporYozgatIlerigazetesiCumaHaberAXAVoleybolLigMücadeleDeplasmanHazırlıkMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar telafi peşinde
Kızlar telafi peşinde
Teklif Meclise Sunuldu
Teklif Meclise Sunuldu
Kadroya takviye
Kadroya takviye
Yozgatspor’da durmak yok
Yozgatspor’da durmak yok
MORAL BULDUK!
MORAL BULDUK!
Çayıralan, TKİ’yi gözüne kestirdi
Çayıralan, TKİ’yi gözüne kestirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim