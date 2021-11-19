Sorgun hazırlıklarını sürdürüyor

Çalışmalarını Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, ardından top tutma, atak karşılama, savunma, sıçrama ve blok hareketleri, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile devam etti. Sarı siyahlı ekip, geçtiğimiz hafta konuk ettiği ve 3-0 yenildiği Spor Toto karşılaşmasının ardından başladığı antrenmanlarını yarın tamamlayacak. Sorgun Belediyespor, Pazar günü ligin 5’inci sırasında bulunan Arkasspor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00’da başlayacak. Misli.Com Web ve Mobil TV’den canlı yayınlanacak.